بين “ المرعيد” و العبار” من سيكون محافظ نينوى القادم ؟

2019/05/11 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد اقالة محافظ نينوى ونائبيه من قبل مجلس النواب العراقي و اصبح المنصب شاغر مما ولد الصراع بين الكتل والاحزاب السياسية على المنصب وسط مزايادات سياسية و خلافات بين الكتل والاحزاب السياسية على كرسي المحافظ و نتيجة لذلك أصبح عدد المرشحين اكثر من 45 مرشح و لكن حسب […]

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