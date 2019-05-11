2019/05/11 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان "تمنع حركة الدراجات الهوائية ( ما عدا الدليفري) في المحافظة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا ويعتبر ذلك سياق ثابت".وأضاف البيان كذلك " يمنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الأماكن العامة ( البرمودا)".وتابع، كما "مراقبة وملاحظة وتابعة بعض حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. شرطة كركرك تمنع ارتداء البرمودا في الأماكن العامة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. شرطة كركرك تمنع ارتداء البرمودا في الأماكن العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).