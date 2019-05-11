بالصور.. متحف عراقي يفتح أبوابه أمام العالم

2019/05/11 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني متحف الناصرية الحضاري، أمس الجمعة، وتجول بين قاعاته التي ضمت قطع والواح اثارية تعود الى فترات زمنية مختلفة شهدت قيام العديد من الحضارات على ارض الرافدين.

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