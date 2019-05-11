السعودية تعلن القضاء على

2019/05/11 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، اليوم السبت، القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

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