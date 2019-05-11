الحشد الشعبي يقصف اهدافا لخلايا داعش شمال شرق بعقوبة

2019/05/11 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت الكتيبة الصاروخية للحشد الشعبي اهدافا لخلايا داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان الكتيبة الصاروخية في اللواء 24 بالحشد الشعبي قصفت أوكار لخلايا داعش في حوض الزور شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة “.واضاف :” ان القصف جاء بعد ورود معلومات أستخبارية عن وجود […]

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