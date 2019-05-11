الرئيس السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والاسماعيلية

2019/05/11 | 22:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي،يوم الاحد الماضي عدد من المشروعات العملاقة التي تربط سيناء بدلتا النيل، وعلى رأسها أنفاق مدينتى الإسماعيلية وبورسعيد التي تربط شرق قناة السويس بغربها، بالإضافة إلى عدد من الكبارى العائمة بهدف تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع من وإلى سيناء.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الاسماعيلية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وألقى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها على أن الدولة تعمل على ربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن بداية التنمية في هذه المشاريع كان افتتاح قناة السويس الجديدة

كماالقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة اكد فيها على ان الاستعدادات تجري على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الملاعب والاستادات التي ستستضيف كأس الامم الافريقية

ومن جانبه استعرض اللواء اركان حرب ايهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهود الهيئة في إنجاز العديد من المشروعات ،واشار في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات انه تم انشاء محطة ترشيح المياه لتأمين امداد مدينة الاسماعيلية الجديدة بالمياهاضافة الى افتتاح المرحلة الاولى والثانية لمدينة الاسماعيلية الجديدة .

كما افتتح الرئيس السيسي نادي النرجس الاجتماعي بمدينة الاسماعيلية الجديدة والذي يتم تنفيذه بدعم من وزارة الشباب والرياضة .

وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال الافتتاح أن كل المشروعات القومية التي يجري تنفيذها تتم بشركات مدنية مصرية 100%، وأن دور الجيش إشرافي وإداري فقط في بعض تلك المشروعات لتحقيق الإنجاز في وقت محدد.

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