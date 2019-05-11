كرنفال طواف ختارة تاريخ و أصالة أيزدية

2019/05/11 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياس نعمو الختاري رغمأ عن الفرمانات وحجم الالم الكبير في قلوب الايزديين وبأصرار ابناء الشمس عادت المناسبات السعيدة بالخير والبركة واللقائات بين الأحباب من الآقارب والآصدقاء الداخل والخارج ومن جميع الجهات الى أحضان القرية الكبيرة ختارة ، نعم بمناسبات وأعياد الطوافات بين قرى ومناطق سكنة الآيزدية موطن الأباء و الاجداد والتي هي محل فخر وأعتزاز […]

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