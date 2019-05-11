المكتب السياسي لأنصار الله يشيد بخطوة الجيش واللجان بإعادة الانتشار في الحديدة

2019/05/11 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد المكتب السياسي لأنصار الله بالخطوة التي نفذها الجيش اليمني

واللجان الشعبية المتمثلة بإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة في

محافظة الحديدة والتي تمت باتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.

وأشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم السبت ، إلى أن هذه الخطوة

الأحادية تعكس جدية الطرف الوطني على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحرص

على إنجاح مساعي السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب الشعب

اليمني وأبناء الحديدة ويلات العدوان وتداعياته الإنسانية وآثاره

الكارثية.ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة التي قدمها الطرف الوطني

تأتي في الوقت الذي يستمر فيه تحالف العدوان في المماطلة والعرقلة

في تنفيذ التزاماته بهدف إفشال اتفاق ستوكهولم وتتزامن هذه العرقلة

مع استمرار خروقاته اليومية ومحاولاته نحو التصعيد وتفجير

الأوضاع.وشدد المكتب السياسي لأنصار الله على الأمم المتحدة بضرورة

الضغط على طرف العدوان لاتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في تنفيذ اتفاق

ستوكهولم وتحقيق السلام.

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