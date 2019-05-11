اعتقال متهم يتاجر بالعملة المزورة في بابل

2019/05/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على متهم يتاجر بالعملة المحلية المزورة في ناحية القاسم جنوبي الحلة.

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