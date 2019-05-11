الحمداني يعلن التوجه لفتح ابواب متحف الناصرية امام طلبة الجامعات والسياح

2019/05/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الأمير الحمداني متحف الناصرية الحضاري

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