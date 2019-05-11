متحف عراقي يفتح أبوابه أمام العالم

2019/05/11 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني متحف الناصرية الحضاري، أمس الجمعة، وتجول بين قاعاته التي ضمت قطع والواح اثارية تعود الى فترات زمنية مختلفة شهدت قيام العديد من الحضارات على ارض الرافدين.وتطرق الوزير خلال الزيارة الى العديد من الملفات التي تخص جهود الوزارة وخططها لدعم وتطوير الاماكن السياحية والمناطق الآثارية في المحافظة.كما شدد خلال حديثه مع ادارة المتحف على اهمية مضاعفة الجهود وتقديم المبادرات التي من شانها الحفاظ على الشواخص الاثارية التي يضمها المتحف والعمل على تطوير قابليات وخبرات الكوادرالشبابية العاملة فيه. وفي ثنايا حديثه قدم الحمداني التهاني والتبريكات لإدارة المتحف الجديدة وبارك عملهم المثابر والجاد والدؤوب.وقال وزير الثقافة “سنعمل على دعم الادارة الجديدة من أجل فتح المتحف أمام الجامعات والاعلام والسياح من كافة أنحاء العالم كما ان هناك ميزانية تكميلية سنوية لمشروع تطوير الاهوار الى جانب دعم المشاريع الثقافية بما يتناسب وتاريخ المحافظة المعروف فنيا وادبيا وحضاريا”

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