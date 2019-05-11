ضربة للمنتخب الوطني لاعب مهم يغيب طويلاً عن الملاعب

2019/05/11 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يغيب اللاعب العراقي بشار رسن، المحترف في بيرسبوليس الإيراني، لمدة تقارب الشهرين، بسبب تدخل جراحي على مستوى الكتف.وقال رسن، في تصريح صحفي، إنه قرر إجراء العملية الجراحية في هذا الوقت تحديدا، في ظل توقف المسابقات، وعدم وجود استحقاق قريب.وأوضح أنه شعر بالألم في وقت مبكر، لكنه أجل التدخل الجراحي لحين توقف المنافسات.وأضاف أنه سيخضع بعد الجراحة، لبرنامج الإعداد في مستشفى سبيتار بقطر، من أجل استعادة الجاهزية البدنية.وعن وجهته المقبلة، أكد أنه لم يقرر شيئًا حتى الآن، موضحًا أن بقاءه في إيران، متوقف على التوافق على القيمة المالية، ورغبته في الاستمرار مع ناديه.يشار إلى أن بشار رسن يحترف في الدوري الإيراني، منذ ثلاثة مواسم مع بيرسبوليس

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