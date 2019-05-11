وزيرةً الهجرة تعرب عن فخرها بمينا مسعود

2019/05/11 | 22:40

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الهجرة تتواصل مع والد مينا مسعود ذي الأصول المصرية وبطل فيلم “علاء الدين” وتعرب عن فخرها لما وصل إليه

السفيرة نبيلة مكرم: مينا مسعود من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي تعكس صورة إعلامية إيجابية لمصر عالميًا

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد “صفوت” والد الفنان “مينا مسعود” بطل الفيلم العالمي “علاء الدين” في النسخة الواقعية للفيلم، ومن شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه مينا في مشواره الفني فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

ومن جانبه، أكد السيد “صفوت” والد مينا مسعود أنهم مصريين حتى النخاع وأنهم حرصوا على تربية مينا على حب مصر ومعرفة أصوله، مشيرا إلى أن مينا ظهرت موهبته خلال مشاركته بأنشطة المدرسة، وحيث تم استدعائه للمدرسة لإخباره بحجم الموهبة التي يتمتع بها نجله، وقال إن بعد ذلك قرر مينا الدخول إلى هذا المجال وثابر وشارك في مسابقة للفوز بالدور في فيلم “علاء الدين” من بين الكثير من المتقدمين ونجح في الحصول على هذا الدور.

وأضاف السيد “صفوت” أن مينا فخور جدا بمصريته، ويشعر بالسعادة جدًا عند حديثه باللغة العربية وخصوصا المصرية كما ظهر في آخر لقاء تلفزيوني له.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنها تشجعه في مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ أنه من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إعلامية إيجابية لمصر عالميًا.

يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا.

لعب مينا دور “علاء الدين” في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور “طارق القصار” في المسلسل التلفزيوني “جاك رايان”، كما كان له دور في مسلسل “نيكيتا” في الموسم الأول.

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