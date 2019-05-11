2019/05/11 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..اللاعب بشار رسن يغيب عن مباراتي تونس وليبيا بسبب خضوعه لتداخل جراحي بكتفه سيبعده عن الملاعب لمدة شهرين

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