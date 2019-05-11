وزيرة الهجرة تدعو لمساندة مرشح مصري في انتخابات البرلمان الأوروبي

2019/05/11 | 22:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقب تواصلها معه..وزيرة الهجرة تدعو الجالية المصرية بالنمسا لمساندة مرشح مصري شاب في انتخابات البرلمان الأوروبي

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المصري “ميسرة سليمان” أحد شباب المصريين بالخارج المقيمين بالنمسا والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، وأعربت له عن فخرها به حيث إنه نموذج مشرف من الشباب المصري الذي استطاع دخول المجال السياسي ويسعى إلى أن يمثل مصر في البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن لدينا نماذج أخرى بكندا وأستراليا.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم الجالية المصرية بالنمسا إلى مساندة “ميسرة سليمان” والتقدم لصناديق الاقتراع يوم ٢٦ مايو المقبل لترشيح مسيرة لأنه واجب وطني، وقالت: “عندما يكون لدينا شاب من شباب المصريين بالخارج استطاع الوصول لهذه المرحلة في انتخابات البرلمان الأوروبي والذي سيكون إضافة كبيرة لمصر، فلا بد أن نقدم له كل الدعم”.

كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لأعضاء الجالية المصرية والكنيسة المصرية في النمسا، لافتة إلى أن دور وزارة الهجرة هو مناشدة وإرسال رسائل للمصريين هناك لمساندة هذا الشاب المصري الطموح.

ومن جانبه، أعرب ميسرة سليمان عن فخره وسعادته وتقديره الكبير لوقوف وطنه الأم بجانبه ومساندته خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستُجرى يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو المقبل، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت في مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته.ولكل مصري في النمسا، ‏إن أردت أن تنتخب ميسرة سليمان فعليك أن تختار حزب الشعب في أعلى ‏القائمة ÖVP، وبعد ذلك تكتب في نفس ‏السطر ‏”Soliman“ في الخانة الخالية، وهذا مهم جدًا حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد في البرلمان.

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