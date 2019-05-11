شرطة الرميثة تلقي القبض على مرتكبي جريمة قتل

2019/05/11 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم السبت، عن القاء على مرتكبي جريمة القتل في مدينة الرميثة، والتي راح ضحيتها اثنان مو المواطنين واصابة شخص ثالث.

وقال قائد

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