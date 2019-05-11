حسين علاوي للعهد: قرار الحرب موجود لدى الإدارة الأميركية .

2019/05/11 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- إيران تتمع بعقلانية كبيرة .

- ترامب يريد تطوير الاتفاق النووي مع إيران .

- ترامب يريد تغيير السلوك الايراني من الثورة إلى الدولة .

- اللوبيات

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