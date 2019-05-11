إيضاح عن توزيع راتب آخر قبل العيد

2019/05/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح برلماني في اقليم كردستان، عن توزيع راتب آخر قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال النائب في برلمان اقليم كردستان، شيركو جودت، في تصريح صحفي، اليوم السبت، "عدم وجود معوقات لاستمرار بغداد بإرسال رواتب موظفي الاقليم،" مستبعدا استلام الموظفين راتب آخر قبل عيد الفطر".وأضاف، ان "المباحثات مستمرة بين الاقليم وبغداد لحل المشاكل الاقتصادية،" موضحا، ان "حل المشاكل مع بغداد من اهم تحديات الحكومة الجديدة في اقليم كردستان".وأضاف، ان "وزارة المالية في اقليم كردستان مستمرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط المنصرم، كما لا توجد اي معوقات أمام بغداد لإرسال مبلغ 522 مليار دينار لرواتب الموظفين شهريا".وبصدد توزيع رواتب شهر آذار المنصرم قبل عيد الفطر على الموظفين، قال انه انه في حال ارسال بغداد رواتب الموظفين قبل موعدها المقرر، في الثالث او الرابع من كل شهر، فانه سيتم توزيعها قبل عيد الفطر، لكنه استبعد صرف راتب ثاني قبل العيد".انتهى

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