“البرمودة” تتسبب باعتقالات واسعة في محافظة عراقية

2019/05/11 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تسببت “البرمودة” بحملة اعتقالات واسعة بين الشباب في محافظة كركوك.وذكر مراسل وكالة كلكامش برس ان “حملة اعتقلات واسعة تمت في صفوف الشباب الذي يرتدون البرمودة والملابس القصيرة بمحافظة كركوك لهذه اللحظة”.واضاف ان ” القرار جاء بأمر من قيادة عمليات المحافظة هذا اليوم حيث اعلنت الاخيرة إن اللبس القصير منافي للذوق […]

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