باريس تدعو السياح للحذر في منطقة الساحل وجنوبها

2019/05/11 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان السياح في منطقة جنوب الساحل الى مزيد من الحذر، وذلك بعد خطف اثنين من الفرنسيين في جمهورية بنين غرب أفريقيا، حيث أسفرت عملية تحرير الرهائن عن مقتل جنديين فرنسيين وأربعة من الخاطفين.

وأشار لودريان إلى ازدياد تحركات المتطرفين في هذه المنطقة، وأنه يتعين بناء على ذلك اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذه المناطق لتجنب حصول عمليات خطف مماثلة ولتجنب تضحيات يقدمها الجنود الفرنسيون.

وأسفر الإفراج عن السائحين الفرنسيين اللذين خطفا بداية الشهر الجاري في شمال بنين ثم نقلا إلى بوركينا فاسو المجاورة، عن مقتل جنديين من القوات الخاصة الفرنسية ليل الخميس الجمعة في شمال بوركينا فاسو.

وقال لوران لاسيمويا أحد الرهائن: “نريد أن نشكر السلطات الفرنسية وسلطات بوركينا لمشاركتها في تحريرنا وإخراجنا من الجحيم الذي كنا فيه..



أفكارنا مع عائلتي الجنديين اللذين ضحيا بحياتهما لتحريرنا من هذا الجحيم.”

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أن القوات الخاصة الفرنسية تمكنت من تحرير أربع رهائن هم فرنسيان وأميركية وكورية جنوبية خلال عملية تدخل مركبة في شمال بوركينا فاسو قتل خلالها جنديان فرنسيان.

وقتل بالمقابل أربعة من الخاطفين خلال العملية، بحسب قيادة الجيش الفرنسي التي لم تعط معلومات عن هوية المجموعة الخاطفة.

وخطف لاسيمويا وباتريك بيك في بنين التي لا تزال حتى الآن بمنأى من حال الفوضى في غرب إفريقيا حيث تنشط جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وامتدت هجمات المتطرفين التي تركزت في البداية في شمال مالي، إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو وباتت تهدد الدول الساحلية لخليج غينيا، التي كانت تستثنيها حتى الآن.

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