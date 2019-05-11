مواجهات بين محتجي السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

2019/05/11 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نزل محتجو السترات الصفراء اليوم السبت الـ26 إلى الشوارع الفرنسية، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر.

بعدما اقترب عمر حركتهم من ستة أشهر، لم ينجح محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا في استنهاضها في السبت السادس والعشرين لتظاهراتهم.

، إنه عند الساعة 14.00 (12.00 ت.



غ.) كان عدد المحتجين 2700 في فرنسا منهم 600 بباريس، بحسب وزارة الداخلية، مقابل 3600 بينهم 1000 بباريس في الساعة ذاتها في الرابع من مايو.



وفي نهاية تظاهرات السبت الماضي تم إحصاء أقل من 19 ألف متظاهر في فرنسا كلها مقابل أكثر من 40 ألفا بحسب المنظمين، وكانت تلك أدنى مشاركة في الاحتجاجات منذ انطلاقها في 17 نوفمبر 2018 مع 282 ألف متظاهر.

إلى ذلك، شهدت مدينة نانت (غرب) مناوشات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قالت وكالة “أ ف ب” إن عناصر مكافحة الجريمة تعرضوا للرشق بمقذوفات من متظاهرين، ما أدى إلى تدخل قوات حفظ النظام بإطلاق “الرصاص الدفاعي” والغاز المسيل للدموع.

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