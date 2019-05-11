بالفيديو.. ضابط في الحرس الثوري يشرح خطة استهداف القوات الأميركية في المنطقة!

2019/05/11 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

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وكالة “انباء فارس” الإيرانية، السبت، نشر مقطع فيديو لضابط في الحرس الثوري يتحدث

فيه عن القواعد الأميركية في المنطقة، قائلا “إنهم مثل قطعة اللحم بين أسناننا”.

ويتحدث في الفيديو، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري حاجي زادة، عن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ويعتبره فرصة لإيران، وأن وجوده بمثابة قطعة لحم تحت أسنانها”.

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