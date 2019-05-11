محافظ بابل يرفض طلب مجلس المحافظة بغلق المقاهي بعد منتصف الليل

2019/05/11 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

رفض

محافظ بابل كرار العبادي، السبت، قرار مجلس المحافظة بغلق المقاهي بعد الساعة الثانية

عشر ليلاً، مضيفا ان محاربة الفساد لا يعني إيقاف الحياة.

وذكر

المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافـظ

بابـل يرد طـلب قـرار مـجلس الـمحافظة الـذي يـنص بـغـلق الكـازيـنـوات بـعد الـساعة

الــ١٢ ليـلاً”، مبينا ان “محاربة الفـساد ليـس بإيـقاف الـحياة وإنـما بالتربية

والتأهيل الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأفـراد”.

واكد

ان “هذا القرار يضـر المحافـظة اقتـصادياً وسيـاحياً”، مـؤكداً ان

“المحافظة يجب ان تـكون ذات هـوية سياحية تستقطب المـواطنين من المحافظات الأخرى”.

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