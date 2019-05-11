العصائب تنفي نيتها مهاجمة القوات الأميركية في العراق

2019/05/11 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق ليث العذاري، السبت، ان حركته لا تنوي مهاجمة

القوات الاميركية في العراق، وذلك رداً على تقرير زعم نية فصائل عراقية مهاجمة أهداف

اميركية في العراق.





وقال

العذاري في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” ان “تصريحات وزير الخارجية الاميركي

مايك بومبيو بهذا الصدد والتي اوردتها تقارير تعيد للاذهان الاكاذيب الاميركية بشأن

امتلاك العراق اسلحة دمار شامل”، مستدركاً “بومبيو نفسه قال في لقاء تلفزيوني انه عندما

نكون في الـ CIA نكذب ونتحايل، وهذه واحدة من

الحيل والاكاذيب التي تمتاز بها السياسية الاميركية”.

واضاف

“الحكومة العراقية مسيطرة على الاوضاع بما تمتلكه من اجهزة امنية، وهذه الاتهامات تأخذ

منحيين، الاول ضعف وجود الحجة الاميركية لمواجهة ايران وهذه واحدة من اساليب الخداع،

وثانيا اذا كانت امريكا متخوفة من فصائل داخل العراق عليها ان تتخوف اكثر من ايران

التي تحاول تهديدها دوما”.

وتابع

ان “هذه المحاولات تأتي من باب الحرب النفسية وضمن سياسة الولايات المتحدة الكاذبة،

فنحن لم نرَ ولم نسمع بوجود مخطط كهذا وليس لدينا النية باتجاهه”، مبيناً ان “وجود

القوات الأميركية مخالف للدستور ولا حجة لديها للبقاء في العراق، واي وجود للقوات اجنبية

لن يكون مدعاة استقرار في البلاد”.

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