تيريزا ماي تعلق على وصول 4 فرق إنكليزية لنهائي الابطال والاتحاد الأوربي

2019/05/11 | 23:11

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بغداد اليوم- بغداد

علقت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، السبت (11 أيار 2019) على وصول أربعة فرق إنكليزية، لمواجهتي الدور النهائي في دوري الابطال، والاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي عبر حسابها في تويتر: "لقد كان أسبوعًا تاريخيًا لكرة القدم الإنجليزية".

وأضافت، أن "ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز، وأرسنال، وتشيلسي، ألهموا الأطفال والبالغين ورؤساء الوزراء".

وأرفقت ماي تغريدتها بشريط فيديو قصير، وهي تركل كرة القدم رفقة الأطفال.

وكانت الفرق الأربعة قد وصلت الى المباراتين النهائيتين الأسبوع الماضي، بعد مواجهتين ماراثونيتين لليفربول أمام برشلونة الاسباني، الذي فاز عليه 4-0 ، وتوتنهام أمام اياكس أمستردام، الذي فاز بدوره 3-2 على نادي العاصمة الهولندية، في ملعبه.

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وقال الحاج رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

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