بالصور.. متحف الناصرية يفتح ابوابه للعالم

2019/05/11 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افتتح متحف الناصرية ابوابه للعالم بحضور وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمداني حيث تجول بين قاعاته التي ضمت قطع والواح اثارية تعود الى فترات زمنية مختلفة شهدت قيام العديد من الحضارات على ارض الرافدين.وتطرق الوزير خلال الزيارة الى العديد من الملفات التي تخص جهود الوزارة وخططها لدعم وتطوير الاماكن السياحية والمناطق […]

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