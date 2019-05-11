لجنة الثقافة والإعلام النيابية تعرب عن استيائها من مضمون بعض البرامج التلفزيونية

2019/05/11 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، استيائها من مضمون بعض البرامج الفاضحة المعروضة على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.

ودعت رئيسة اللجنة سميعة الغلاب، وعدد من أعضائها في بيان مشترك، القنوات التي تعرض تلك البرامج المخالفة للذوق العام، والقيم والأعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي الى إيقافها، لمنافاتها حرمة شهر رمضان المبارك، مطالبة في الوقت ذاته، هيئة الاعلام والاتصالات برصد جميع البرامج المعروضة على الشاشات وعرضها على لجان متخصصة، وإبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأنها.

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