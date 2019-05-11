الشيخ الأمين يشارك بمأدبة إفطار في دار الرشاد للمسنين في بغداد

2019/05/11 | 23:21

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شارك الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم السبت، وجبة إفطار رمضانية مع مجموعة من المسنين النزلاء في دار الرشاد لرعاية

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