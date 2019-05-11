امير موسوي لــ

2019/05/11 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- ايران ستحترم اي خيار بشأن التعامل مع العقوبات ضد طهران .

- سنتحرم قرار العراق اذا اراد تخفيض علاقاته التجارية او الأمنية مع إيران .

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