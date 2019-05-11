ماء مثلج يقتل لاعباً!

2019/05/11 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي لاعب كرة قدم في بيرو بعد إصابته بأزمة قلبية وعمره 27 عاماً، ووتحدث التقارير الإعلامية على أن سبب الأزمة هو شربه لماء مثلج بعد خروجه من مشاركته في مباراة بالدوري المحلي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل” البريطانية أن اللاعب لودوين فلوريز نولي، الذي يشارك مع فريق لوس رانجرز في ولاية سولانا البيروفية، شعر بوعكة صحية بعد نهاية المباراة، وعندما وصل إلى بيته شرب كمية من الماء المثلج، لتهاجمه آلام شديدة في الصدر.وقالت زوجة اللاعب: نقلناه سريعاً إلى المستشفى لإنقاذ من الأزمة القلبية، لكنه توفي في الطريق.وفي تقرير طبي عن سبب وفاة اللاعب، فإنه أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته، وكانت سببها شربه كمية كبيرة من الماء المثلج، وجسمه كان لا يزال ساخناً من لعب المباراة.وهناك الكثير من الدراسات الطبية التي تحذر من شرب الماء البارد عقب ممارسة الرياضية مباشرة، لأن أضرارها التعرض لصدمة حرارية تؤدي إلى سكتة قلبية، لذا من الأفضل شرب الماء الفاتر في حالة العطش أثناء ممارسة الرياضة.انتهى

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