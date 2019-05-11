مصرع طفل غرقاً شمال البصرة

2019/05/11 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} لقي طفل مصرعه إثر غرقه بأحد الانهر في قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، ان" الطفل يبلغ من العمر 13 عاماً"، مشيراً الى ان" جثته نقلت الى احدى المستشفيات، دون ذكر المزيد من التفاصيل".انتهى

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