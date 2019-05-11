مهرجان الأكلات الشعبية يجمع مكونات نينوى على مأدبة فطور في مركز قضاء الحمدانية

2019/05/11 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع إلى الأمام كمجتمعات نينوى لبناء السلام الذي تنفّذه رابطة التضامن والتآخي الإيزيدية وتموّله لجنة المينونيت المركزية الكندية ، أقيم مهرجان الأكلات الشعبية في مدينة بغديدا مركز قضاء الحمدانية بمشاركة نساء من الشبك والمسيحيين والتركمان والعرب ، حيث قاموا بطبخ الاكلات الشعبية منها ” الكبّة الموصلية ، الدولمة […]

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