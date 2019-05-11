إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

2019/05/11 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال

مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.وأفاد

منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال هاجم

المشاركين في مسيرة انطلقت بعد صلاة العصر امتدادا للمسيرات المطالبة

بفتح شارع القرية والتي تأتي ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة، ما أسفر

عن اصابة 3 شبان، أحدهم في الراس وعولجوا ميدانيا في مركز اسعاف

القرية.

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