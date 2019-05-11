داعش يفتي ببطلان صيام من لا ينتمي له ويصدر توجيهات للنساء خلال رمضان

2019/05/11 | 23:42

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بغداد اليوم- متابعة

قالت دار الإفتاء المصرية، السبت (11 أيار 2019) إنها رصدت أكثر من 10 فتاوى رمضانية لتنظيم دا...





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