عبدالمهدي يرفع دعوى ضد الحلبوسي أمام المحكمة الاتحادية

2019/05/11 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصدر إعلامي اليوم السبت ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رفع دعوى ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بالمحكمة الاتحادية.





وأضاف المصدر

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