كربلاء:اول إفطار في خان النخيلة

2019/05/11 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ملتقى النخيلة الأسبوعي الكاتب لؤى زهره ان أولى فعاليات ملتقى النخيلة الأسبوعي هو إقامة مأدبة إفطار للعوائل المتعففة والأيتام وبالتعاون مع جمعية التعاون الخيرية.وأضاف زهره تخلل الملتقى إقامة فعاليات منها قراءات شعرية وفعاليات فنية اخرى وبين ان الملتقى شهد حضور عدد كبير جدا من العوائل وكذلك قد حضر من بغداد الشخصية المميزة سامور الهندي والإعلامي صالح الحمداني والشاعر هاشم العربي واضافة إلى شخصيات أدبية وعلمية وقد عبر الجميع عن سعادتهم بهذا الملتقى الهادف إلى إحياء التراث العراقي والمعالم الأثرية فيه.

منار قاسم/كربلاء

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