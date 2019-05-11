وزير أسبق يكشف عن تلاعب الكويت جغرافيا بخور عبد الله ويدعو لعدم التوقيع معها

2019/05/11 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف وزير النقل الاسبق، رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار، اليوم السبت، عن تلاعب الكويت جغرافيا بخور عبد الله، داعيا الحكومة العراقية الى عدم توقيع المحضر وتأجيله إلى اشعار اخر وإعادة دراسته بشكل مستفيض مع الخبراء المختصين قبل فوات الأوان.وقال عبد الجبار في تصريح لـ/SNG/ “حذرت مرارا وتكرارا بأن ‏الكويت بعد توقيع ...

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