وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي

2019/05/12 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، للعام الدراسي الحالي الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر.

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات، حددت الرابع عشر من آيار الجاري، موعدا لبدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية، فيما حددت الثامن والعشرين من الشهر ذاته موعدا لامتحانات المرحلة المتوسطة، والسابع والعشرين من شهر حزيران المقبل لإجراء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية، على ان تبدأ الامتحانات الشفوية قبل اسبوع من اجراء الامتحانات المذكورة.

واضاف البيان، ان الامتحانات ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا، لافتا الى ان الامتحان سينقل لليوم الذي يليه، إذا صادف يوم إجرائه عطلة رسمية وبالجدول ذاته.

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