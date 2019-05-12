لجنة الثقافة والاعلام تؤكد دعمها للفنانين العراقيين وتبحث تعديل قانون النقابة للتصويت عليه في البرلمان

2019/05/12 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب مع نقيب الفنانين العراقيين واعضاء مجلس النقابة عدة مواضيع من شأنها النهوض بواقع الفن والفنانين

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