2019/05/12 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجدة بغداد تعلن اعتقال شخصين قاما باطلاق النار على منزل سكني بمدينة الصدر

11/05/2019 23:43:00 PM |

عدد القراءات : 28

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن شخصين قاما باطلاق النار على منزل سكني بمدينة الصدر.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بعد الاتصال على السيطرة المركزية من قبل عدد من المواطنين بوجود مصدر اطلاق نار ضمن حي طارق مدينة الصدر، تم توجيه امر قاطع نجدة مدينة الصدر وضباط الدوريات حيث تم غلق منافذ المنطقة وتفتيشها".

واضافت انه "تم القبض على شخصين اثنين بحوزتهما سلاح نوع (كلاشنكوف) عدد ٢ و٤ مخازن عتاد"، مشيرة الى انهما "اعترفا صراحة بقيامهم باطلاق النار على احد الدور الامنة نتيجة خلاف عشائري".

وتابعت انه "تم اصطحابهما الى المعاونية لتتخذ بحقهما الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / نجدة بغداد تعلن اعتقال شخصين قاما باطلاق النار على منزل سكني بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / نجدة بغداد تعلن اعتقال شخصين قاما باطلاق النار على منزل سكني بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).