واشنطن تقطع المياه عن مبنى السفارة الفنزولية

2019/05/12 | 00:13

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بغداد اليوم- متابعة

قطعت السلطات الأمريكية خطوط المياه عن السفارة الفنزويلية في واشنطن، حيث يقيم نشطاء أمريكيون يدعمون الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، حسبما قالت إحدى قادة مجموعة المبادرة في السفارة.

وكتبت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين على تويتر: "أغلقت السلطات الأمريكية المياه في السفارة الفنزويلية لإرغامنا على المغادرة.



لا كهرباء ولا ماء وقليل من الطعام لدينا".

ووفقا لها، فإن النشطاء "متماسكون بحزم"، مضيفة أن "الكهرباء مقطوعة عن السفارة منذ منتصف الأسبوع، ومع ذلك، حتى الآن، كان هناك نظام إمدادات المياه".

ومنذ أكثر من شهر يقيم في مبنى السفارة نشطاء أمريكيون غير حكوميين يدعمون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان الدبلوماسيون الفنزويليون قد غادروا الولايات المتحدة قبل شهر بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين يتواجد خارج السفارة الفنزويلية أنصار للمعارضة يعملون أيضا على مدار الساعة، ويستبدلون بعضهم البعض، سعيا إلى الوصول لإخلاء المبنى من النشطاء.

وشكر مادورو الناشطين الأمريكيين في وقت سابق، معربا عن "إعجابه الشديد" بحماية السفارة.

نفلت وسائل اعلام دولية عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قولها إن إيران حركت صورايخ باليستية وكروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج.

بغداد اليوم- متابعة

اظهر مقطع فيديو حديث حادثة سقوط على الأرض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباراة هوكي في روسيا.

وشارك بوتين مؤخرًا في مباراة هوكي، حيث سجل ما لا يقل عن 8 أهداف في مباراة مميزة تم عرضها على شاشة التلفزيون.

ويُظهر الفيدي

بغداد اليوم- متابعة

علق باحث أميركي، على احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران في ظل تصاعد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال جو معكرون الباحث في المركز العربي بواشنطن، اليوم السبت، إن "التوتر الحاصل في تلك ا

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