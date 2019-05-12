2019/05/12 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 56YWmFcQbPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زهير الاعرجي: منصب محافظ نينوى سيحسم خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زهير الاعرجي: منصب محافظ نينوى سيحسم خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).