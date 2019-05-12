إنفوغرافيك.. انتشار القوات اليمنية من موانئ الحديدة

2019/05/12 | 00:23

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نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من الموانئ في الحديدة، مؤكدين ان على الأمم المتحدة ان تطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.

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