بابل.. اصابة منتسبة في أكادمية الشرطة بهجوم مسلح

2019/05/12 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني اليوم السبت، بأن منتسبة بأكادمية الشرطة في بابل اصيبت بهجوم مسلح وسط الحلة.

وقال المصدر في حديث صحفي تابعته "العهد نيوز" ان

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