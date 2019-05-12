عمار الحكيم: الدولة لازالت تعمل بتشريعات النظام السابق.. والفساد يتفاقم

2019/05/12 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، إن الدولة لازالت تعمل بتشريعات النظام السابق" لافتًا إلى أن "ظواهر الفساد لا زالت تتفاقم".

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