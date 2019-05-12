مقتدى الصدر يدعو للتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين

2019/05/12 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت،ان الذنب السادس هو: ترك التصدق ومساعدة الفقراء واليتامى والارامل وخصوصا من ذوي الاموال والاغنياء فضلا عن غيرهم، فعدم التكافل المالي اجتماعيا مع شديد الاسف.وادناه نص التغريدة:

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