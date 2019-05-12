الحكيم: لا زلنا نعمل بتشريعات النظام السابق والفساد يتفاقم

2019/05/12 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، ان الدولة العراقية لازالت تعمل بتشريعات النظام السابق" مؤكداً ان "ظواهر الفساد لا زالت تتفاقم.

وقال السيد عمار الحكيم خلال حضوره الجلسة الحوارية التي أقامها مركز الرافدين للحوار عن الإصلاح السياسي والتحديات التي تواجهه، أن "أية عملية إصلاحية دون رؤية واضحة لا يمكن ان تكون منتجة" مشدداً "لابد أن يكون الإصلاح السياسي وتطوير النظام السياسي متلائما مع حجم التطورات والمستجدات".وأضاف "على الرغم من أننا كنا قد قدمنا دستورا يحدد فلسفة جديدة فإن التشريعات هي نفسها تشريعات النظام السابق فلابد من مراجعتها وتعديلها بما ينسجم مع واقعنا الجديد".وأكد "يجب أن يكون الإصلاح متسما بالجدية والجذرية والشمولية والتدرجية والاستمرارية والتخصص" لافتا الى "ضرورة إثارة الحماس في المجتمع نحو الإصلاح الحقيقي وليس الشعاراتي وبناء تحالف سياسي واجتماعي يتحمل مسؤولية الإصلاح".وتابع السيد عمار الحكيم "لابد أيضا من وضع رؤية ستراتيجية للإصلاح ونقل الرؤية الإصلاحية للمجتمع وتقديم مكتسبات سريعة تطمئن المواطنين".واكد أيضاً على "أهمية إعادة النظر في هيكلة الدولة وبناء مؤسسات جديدة تتناسق مع خطوات الإصلاح ، وأن النظرة الجامدة لعقلية المنظومة الإدارية في الدولة بحاجة إلى مراجعة جادة لتحقيق ثورة إدارية حقيقية".وبين ان "المعيار الحقيقي لنجاح البرنامج الخدمي الذي تقدمت به الحكومة هو الانطباع الشعبي والنخبوي عن تنفيذ هذا البرنامج".وشدد "يجب عدم الاكتفاء بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإنما لابد من إقناع الشعب بأن هنالك خطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد عن طريق المعالجة الفعلية لظواهر الفساد التي لازالت تتفاقم باستمرار".

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