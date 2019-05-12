سائرون يهدد اذا اقر هذا القانون

2019/05/12 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هددت كتلة سائرون النيابية، السبت، في حال اقرار قانون يقيد الحريات الشخصية.وأكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي حسن في بيان ان تحالف سائرون لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي قانون أو قرار بتقييد الحريات الشخصية والإعلامية وكذا تكميم الأفواه عادا ذاك أسلوبا من أساليب الحكومات القمعية تجاه الشعوب والمجتمعات”.

و اضاف غاوي ان تحالفه يقف بالضد من كل محاولة لمصادرة الحريات ولاسيما ان نظام الحكم في البلاد هو جمهوري برلماني ديمقراطي على ان يحفظ ذلك حقوق الناس وأمنهم.

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