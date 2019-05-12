إيران تفرج عن ناشط عراقي بعد تهمة خطيرة

2019/05/12 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ افرجت ايران، السبت، عن ناشط عراقي محتجز لديها بعد تهمة خطيرة ودهت له.وذكر النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي في بيان انه “تم اطلاق سراح الناشط الاعلامي علاء العبودي واسقاط التهم الموجه اليه بعد توقيفه من قبل السلطات الايرانية في مدينة ايلام بتهمة تهريب علاج الثلاسيميا من ايران الى العراق.

واضاف ان “العبودي كان يجمع التبرعات من مكاتب المرجعية وبعض المنظمات الانسانية لغرض جلب علاج ” الثلاسيميا” وتوزيعة مجاناً على المرضى الراقدين في مستشفى الزهراء في النجف الاشرف”.

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