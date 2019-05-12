اعتقالات مرتدي البرمودا في كركوك مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

2019/05/12 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم شرطة كركوك العقيد افراسياوا كامل السبت، ان حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرة حتى نهاية رمضان.

وقال كامل في تصريح تابعته "العهد نيوز"

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